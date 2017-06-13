Гройсман призвал хорватский бизнес участвовать в военно-технических проектах с Украиной

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал хорватский бизнес участвовать в проектах военно-технического сотрудничества, а также совместных инфраструктурных проектах.

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Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Twitter по результатам участия в украинско-хорватском форуме.

"Пригласил хорватские компании участвовать в государственных инфраструктурных программах, проектах военно-технического сотрудничества", - сообщил премьер.

По словам Гройсмана, страны имеют большой потенциал наращивания торговли и экономического сотрудничества в целом.

"2016 год показал, что объем двусторонней торговли с Хорватией вырос примерно на 70%. Очень хороший сигнал по расширению дальнейшего сотрудничества", - подчеркнул премьер.

При этом Гройсман отметил, что особо перспективным является сотрудничество в агросекторе, металлургии, фармацевтике, машиностроении, энергетике, туризме и строительстве.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с премьер-министром 12-13 июня находится с официальным визитом в Хорватии. В ходе визита планируется обсудить с президентом и премьер-министром Хорватии, а также представителями бизнеса этой страны пути увеличения украинского экспорта и привлечения инвестиций.