ЕБРР после Революции достоинства запустил в Украине проекты на 3 миллиарда евро

Европейский банк реконструкции и развития после Революции достоинства запустил в Украине 100 проектов на общую сумму 3 миллиарда евро, а инвестиционный портфель ЕБРР в Украине составляет 4,5 миллиарда евро по состоянию на конец 2016 года.

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Об этом сообщил глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер на заседании Совета регионального развития в Киеве.

"ЕБРР после Революции достоинства запустил в Украине 100 проектов объемом 3 миллиарда долларов. По состоянию на конец 2016 года инвестиционный портфель (в Украине - УНИАН) составил 4,5 миллиарда евро", - сказал он.

По словам Аджунера, ЕБРР планирует нарастить инвестиционный портфель еще на 1 миллиард евро в течение ближайших нескольких лет.

"Мы готовы поддерживать Украину любыми необходимыми ресурсами", - подчеркнул глава представительств ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября прошлого года украинское правительство сообщило со ссылкой на итоги встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, что объем инвестиций в Украину Европейского банка реконструкции и развития в 2016 году составит 400 миллионов евро, а в следующем году эта сумма может быть увеличена.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране с 1993 года банк взял на себя обязательства по выделению около 12 миллиардов евро в рамках 369 проектов по всей стране.