Минэкономразвития создаст Совет по международной торговле при Кабмине

Министерство экономического развития и торговли начало процесс создания Совета по международной торговле при Кабинете министров Украины, который будет заниматься улучшением таможенно-тарифного регулирования, а также торговой защитой.

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Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в Twitter со ссылкой на слова министра Степана Кубива.

"Начато создание Совета по международной торговле при Кабмине, который будет работать над улучшением таможенно-тарифного регулирования и торговой защитой", - сказал он.

Также Кубив отметил, что министерство совместно с экспертной средой и бизнесом практически завершило создание экспортной стратегии Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Минэкономразвития инициировало создание Совета по продвижению экспорта при Кабмине, который призван предоставить экспортерам "единое окно" принятия решений, а правительству - возможность оперативной реакции на различные проблемы, возникающие у экспортеров.