Украина расширила номенклатуру экспорта на рынок ЕС - эксперты

Украина в октябре-декабре текущего года расширила номенклатуру экспорта на рынок Европейского Союза, осуществив первые поставки одного из сортов кукурузы, этанола, грибов и отрубей, сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации (УАК).

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«В течение последних двух месяцев начался экспорт по нескольким товарным группам, по которым ранее не было торговых связей между Украиной и ЕС. Неожиданностью в декабре стала первая торговая операция по экспорту украинской сахарной кукурузы в ЕС - по данным Еврокомиссии 5 декабря 2016 года эта квота была "распечатана" поставкой в размере 11,8 тонн», - сообщила пресс-служба, добавив, что общий объем квоты на поставку этого сорта составляет 1,5 тыс. тонн.

Согласно сообщению, в декабре украинские экспортеры отгрузили в ЕС 7,1 тыс. тонн отрубей (при квоте 17 тыс. тонн) и 5,6 тыс. тонн товаров из группы «другие сахарные продукты» (при квоте 10 тыс. тонн). Однако в сообщении не уточняется, какие именно продукты включает в себя эта товарная категория.

Квоты на другие две категории товаров украинцы начали использовать еще осенью. В частности, была открыта квота на экспорт грибов (500 тонн) и этанола (27 тыс. тонн). Так, в конце октября отечественные экспортеры впервые поставили на европейский рынок 341 кг грибов, исчерпав квоту на 0,07%, и спустя месяц - 1,9 тонн этанола (6,9%).

«Положительным фактором является не только оживление отечественного экспорта в ЕС, но и появление в его структуре товаров с добавленной стоимостью, в частности сахарной кукурузы, отрубей и сахарных продуктов», - прокомментировала пресс-служба расширение отечественными производителями номенклатуры экспорта в ЕС.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты на экспорт некоторых видов украинской продукции на европейских рынок. Комментируя решение ЕК, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сказала, что речь идет о зерновых, обработанных томатах, меде, а также удобрениях, обуви, электронном оборудовании и некоторых видах металлопродукции.

Ранее она сообщила, что квоты будут увеличены сроком на три года, однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также государства – члены ЕС.

По обнародованной позднее информации Еврокомиссии, Украине предложили увеличить экспорт пшеницы на 100 тыс. тонн в год, кукурузы – на 650 тыс. тонн в год, ячменя – на 350 тыс. тонн в год. Увеличиваются также квоты на экспорт виноградного сока – до 500 тонн, овса – до 4 тыс. тонн, обработанных томатов – до 5 тыс. тонн, продуктов переработки агропродукции – до 7,8 тыс. тонн, меда – до 3 тыс. тонн.

В конце сентября вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что экономический эффект от возможного увеличения квот на экспорт украинской агропродукции на рынок ЕС составит порядка 200 млн долл.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,7% - до 6,5 млрд долл. и составил 38,8% в общем объеме экспорта.