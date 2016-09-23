На Ривненщине благодаря поддержке ЕС стремительно развивается экотуризм

Как сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, в течение 2014-2016 гг. проект осуществил ряд мероприятий для популяризации экотуризма на Ривненщине.

В частности, было создано этнопоселение на территории Надслучанского регионального ландшафтного парка, более известного как «Надслучанская Швейцария»; разработаны и обустроены 5 пешеходных, 2 велосипедные и 2 конные экологические тропы, а также 4 места отдыха на их маршрутах; ликвидировано большое количество несанкционированных свалок, а также проведена подготовка к открытию Надслучанського регионального ландшафтного парка и обоснована необходимость его реорганизации в национальный природный парк.

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Также проект ЕС «Развитие сельского зеленого и экологического туризма как планомерная составляющая экономического развития Березновского района» провел просветительские мероприятия: серию ознакомительных экскурсий по маршрутам экотроп для представителей агроусадеб и туристических предприятий; разработаны и распространены 4 флаера и 9 буклетов для продвижения путешествий по экологическим тропам; изданы 2 брошюры по организации сельского туризма в агроусадьбах; проведены 8 семинаров по организации предпринимательской деятельности в сфере сельского и экологического туризма, организован ознакомительный визит представителей органов местного самоуправления, владельцев агроусадеб и других заинтересованных лиц с опытом организации сельского зеленого и экологического туризма в Польшу.

Кроме того, благодаря проекту был создан видеофильм и WEB-сайт для популяризации экотуризма в Березновском районе.

Изюминкой проекта стало восстановление фольклорного этнофестиваля «Горлица» после нескольких лет перерыва.