Еще одному из желающих баллотироваться было отказано в регистрации кандидатом на должность Киевского городского главы.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия сегодня, 18 сентября, зарегистрировала первого кандидата на должность мэра столицы - Андрея Пальчевского.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании КГТИК, что произошло вечером.

Также теризбирком рассмотрел документы еще одного из желающих баллотироваться в мэры столицы гражданина - Бориса Сахно и отказала в регистрации кандидатом, поскольку среди представленных в теризбирком документов не подан документ о внесении денежного залога в соответствии со статьей 225 Избирательного кодекса Украины.

Сегодня на заседании КГТИК также зарегистрировала официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть «ОПОРА» на очередных выборах депутатов Киевсовета и выборах Киевского городского головы 25 октября.

Как сообщил УНИАН председатель теризбиркома Олег Конопольский, все принятые на заседаниях постановления будут обнародоваться для всеобщего ознакомления на стенде официальных материалов комиссии (на первом этаже КГГА - УНИАН), а также на странице Киевской городской территориальной избирательной комиссии веб-сайта Киевского городского совета.

Местные выборы в Украине:

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии № 163 от 8 августа 2020 г, которым утвержден Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов,15 сентября стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского председателя на выборах, которые состоятся 25 октября.

Выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского голов начинается за 40 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до него, а именно - с 15 до 24 сентября включительно.

Представление документов для регистрации кандидатов в соответствующие территориальные избирательные комиссии продлится до 24 сентября включительно.

Комиссии должны принять решение о регистрации кандидата (кандидатов) или об отказе в регистрации не позднее чем на пятый день со дня принятия заявлений о регистрации и приложенных к ней необходимых документов.

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Автор: Инна Андалицкая