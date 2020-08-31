На сегодняшнем съезде «Слуги народа» выступит президент Украины Владимир Зеленский и представят кандидатов в мэры областных центров.
Читайте такжеМестные выборы: СБУ собирается обеспечить невмешательство в работу автоматизированных систем ЦИК
На съезде партии «Слуга народа», который запланирован на 15:30 в столичном КВЦ «Парковый», прибудет Владимир Зеленский и другие представители руководства государства.
Об этом сообщается на странице события в Facebook.
На съезде партии будет принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представлен список кандидатов на должности городских голов областных центров.
«На мероприятие приедет Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства государства», – говорится в сообщении.
По информации источников "Украинской правды", на съезде комика Олега Филимонова выдвинут в мэры Одессы.
Местные выборы в Украине-2020
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
- Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram