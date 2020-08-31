На мероприятие приедет Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства государства.

На сегодняшнем съезде «Слуги народа» выступит президент Украины Владимир Зеленский и представят кандидатов в мэры областных центров.

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На съезде партии «Слуга народа», который запланирован на 15:30 в столичном КВЦ «Парковый», прибудет Владимир Зеленский и другие представители руководства государства.

Об этом сообщается на странице события в Facebook.

На съезде партии будет принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представлен список кандидатов на должности городских голов областных центров.

«На мероприятие приедет Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства государства», – говорится в сообщении.

По информации источников "Украинской правды", на съезде комика Олега Филимонова выдвинут в мэры Одессы.

Местные выборы в Украине-2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

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Автор: Андрей Василюк