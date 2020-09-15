Представление документов для регистрации кандидатов продлится до 24 сентября включительно.

В Украине сегодня стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского голов на выборах, которые состоятся 25 октября.

Читайте такжеИзбирательные адрес сменили более 93 тысяч украинцев

Об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии № 163 от 8 августа 2020 г., которым утвержден Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов.

Так, согласно документу, выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должности сельского, поселкового, городского голов начинается за 40 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до него, а именно - с 15 до 24 сентября включительно.

Представление документов для регистрации кандидатов в территориальных избирательных комиссиях продлится до 24 сентября включительно.

Комиссии должны принять решение о регистрации кандидата (кандидатов) или об отказе в регистрации не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации и прилагаемых к нему необходимых документов.

Местные выборы в Украине

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая