Ранее партия "ЕС" Петра Порошенко заявила, что поддержит на выборах мэра Киева нынешнего городского голову Виталия Кличко.

"УДАР" идет на выборы самостоятельно - любое объединение возможно только вокруг интересов киевлян.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук мэр Киева, лидер партии "Удар" Виталий Кличко.

По его словам, любое объединение возможно только вокруг интересов киевлян.

"УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно только вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!" - отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что есть и будет мэром только киевлян.

"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я же опять четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Потому что именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, избрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города", - подытожил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, председатель Киевской городской организации "Европейской солидарности" Владимир Прокопив на съезде 16 сентября заявил, что партия поддержит на выборах мэра Киева нынешнего городского голову Виталия Кличко.

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Автор: УНИАН