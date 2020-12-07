Согласно данным избирательной комиссии, Константина Павлова поддержали почти 57% избирателей.

В Кривом Роге во втором туре выборов городского головы победил 47-летний представитель партии «Оппозиционная платформа - За життя» Константин Павлов.

Читайте такжеЯвка на выборах мэра Кривого Рога составила 35,14%

Об этом УНИАН сообщили в Криворожской городской территориальной избирательной комиссии.

Согласно данным председателя ТИК Валентина Орлова, за Павлова проголосовали 56,97% избирателей, или 97 тыс. 591 человек.

Его конкурента, представителя партии «Слуга народа» Дмитрия Шевчика, поддержали 40,49% избирателей, или 69 тыс. 369 человек.

Во втором туре выборов приняли участие 35,14% избирателей, внесенных в списки, - 171 тыс. 299 криворожан.

4 тыс. 339 бюллетеней признаны недействительными.

Выборы в Кривом Роге-2020

Второй тур выборов мэра Кривого Рога состоялся 6 декабря.

Полиция открыла два уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства во время выборов городского головы Кривого Рога.

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Автор: Раиса Юргель