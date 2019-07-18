В МВД считают проблемными 85 избирательных округов

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк предупредил кандидатов в народные депутаты от неправомерных действий в день голосования.

В Министерстве внутренних дел считают проблемными 85 избирательных округов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

“Примерно 85 округов мы считаем сложными, где ситуация во время выборов может сложиться неоднозначно. В связи с этим я обращаюсь к тем нечистоплотным кандидатам и политикам, чтобы они осознали, особенно это касается тех, кто планирует привлечь к своим делам во время выборов так называемых «титушек», – реакция Нацполиции будет жесткая и адекватная”, - сказал он.

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Также советник министра отметил, что текущая избирательная кампания отличается от предыдущих “массовым использованием чернухи и предоставлением искаженной информации”.

Кроме того, Шкиряк сообщил, что всего с начала избирательной кампании зарегистрировано 5308 сообщений о правонарушениях. За последние сутки – 465.

Всего в ЕРДР внесены сведения по 273 производствам, за последние сутки – 20.

Составлено 1016 админпротколов, за последние сутки – 86.

Также Шкиряк сообщил, что в целом за нарушение избирательного законодательства Нацполиция начала 273 уголовных производства. Из них 202 – за нарушение избирательного законодательства по ст. 57 и 160 Уголовного кодекса. 71 дело косвенно связано с нарушением избирательного законодательства. Больше всего уголовных производств открыто в Харьковской, Киевской, Черниговской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

По его словам, 75% открытых производств касаются нарушений избирательных прав граждан и подкупа избирателей.

Также открыты 14 производств в отношении кандидатов-двойников.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области заинтересованные лица пытались «пропиарить» нескольких кандидатов в народные депутаты, безосновательно прикрываясь брендом партии «Слуга народа». Полиция изъяла 44 тысячи экземпляров агитматериалов с недостоверной информацией.