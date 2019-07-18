Кандидат в нардепы рассказала о "примитивных провокациях" против нее телеканала Порошенко

Кандидат в нардепы заявляет, что после обнаружения информации о «скупки голосов» избирателей оппонентами произошла «информационная провокация», что якобы голоса покупает ее команда.

Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 217 в Киев Марьяна Безуглая заявляет о распространении компрометирующих дезинформационных материалов о ней и «провокациях» в средствах массовой информации.

Читайте такжеВ Киеве прошла пресс-конференция о массовом подкупе избирателей на столичном округе № 217 (видео)

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

Комментируя информацию о выявлении незаконной «сетки» по подкупу избирателей в ее округе, Безуглая заявила: «После того, как мы подали заявление в полицию, после того, как были обнародованы эти данные, против нас была осуществлена примитивная провокация. Прибыли журналисты телеканала «Прямой», который подконтролен Петру Порошенко. Вместе с журналистами телеканала «Прямой» в том же автомобиле прибыли так называемые местные жители».

По словам Безуглой, «люди, лояльные к телеканалу «Прямой», рассказали на камеры, что им среди ночи звонят представители партии «Слуга народа» и предлагают продать голос за 50 гривень».

«Так, молодой парень на камеры рассказал, что он знает наших волонтеров, которым заплатили деньги ... Мы выяснили, что этот парень - Игорь Середа - член молодежного крыла партии «Европейская солидарность». По информации очевидцев, именно он организовал скупку голосов на президентских выборах 2019 года», - сказала кандидат в депутаты.

В тот же день вечером, добавила Безуглая, она встречалась с избирателями, на встречу пригласила представителей этого телеканала, но те «отказались». «Как мы видим, их не интересуют настоящие проблемы жителей Оболони, а только красивая картинка, которую можно сформировать, чтобы дискредитировать партию «Слуга народа», выставить в плохом свете», - заявила Безуглая.

Кандидат в депутаты добавила, что у них есть фото автомобиля телеканала «Прямой» и журналистов, которые с ней общались.

Впоследствии, заявила она, на «Прямом» вышел сюжет о том, что представители партии «Слуга народа» «звонят в 6 утра и хотят купить голос за 50 гривень».

«Я ответила на многие вопросы, общались мы примерно 15 минут. Но мое интервью так и не вышло на первом канале. Но фрагменты интервью, которое они записали со мной, пошло в эфир «112-го канала», - сказала Безуглая.

В свою очередь, управляющий партнер Mitrax attorneys at law, адвокат Кирилл Фесик обратил внимание на то, когда именно приехали журналисты. «Мы за день до этого обратились в правоохранительные органы и созвали пресс-конференцию. Через день телеканал «Прямой»... Если кто-то не видел этот сюжет, можете его посмотреть, так как он, с точки зрения журналистских стандартов, с нашей стороны, не выдерживает никакой критики», - сказал адвокат.

Говоря о том, что якобы кто-то в 6 утра звонит и предлагает 50 гривень, Фесик отметил, что «все адекватные люди понимают, что если кто-то хочет кого-то агитировать, то вряд ли он будет звонить в 6 утра и предлагать 50 гривень».

«Во-вторых, речь идет о том, что раздаются кепки и майки с символикой партии. Мы совершенно открыто идем на выборы. У нас абсолютно прозрачные фонды финансирования, и у Марьяны также. Они наполняются в соответствии с законодательством и в соответствии с законодательством они расходуются», - подчеркнул Фесик.

Он также заявил, что «никто на сегодняшний день в правоохранительные органы не обращался против нас, поскольку понимает, что это будет заведомо необоснованное обращение в правоохранительные органы, что тоже преступление».

Безуглая сообщила, что распространяются газеты с компрометирующим материалом и дезинформацией о ней.

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции журналистка «Прямого» Маргарита Стецюк сказала: «Сейчас прямое официальное заявление от «Прямого» канала: Эта женщина, Марьяна Безуглая, она неприкрыто врет о том, что «Прямой» канал приезжал на своей машине и на машине привозил каких-то людей, которых якобы писал потом для своих комментариев».

«Прямой» канал приехал несколько дней (назад - УНИАН) на округ... Там работала журналистка «Прямого» канала Анна Можаровская. К ней фактически начали выбегать люди, жители этого округа, жители дома этой женщины, и фактически обращали внимание на все то, что там происходит», - сказала Стецюк и добавила, что, по их информации, там происходит «подкуп избирателей «Слугой народа».

Журналист предположила, что в дальнейшем, после «клеветы» на канал, он может обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

«На съемки приезжала машина, в которой был оператор, журналист и водитель. Все», - заверила Стецюк.

В ответ Фесик заявил, что у них есть возможность обращаться в правоохранительные органы и суд. «Если это не соответствует действительности - обращайтесь в суд и в правоохранительные органы. Есть такая процедура - опровержение информации. Я думаю, журналистам телеканала «Прямой» она хорошо известна. Если вы докажете, что мы где-то сказали ложь, мы, конечно, опровергнем информацию», - сказал Фесик.