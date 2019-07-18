В 217-м округе в Киеве выявили "сетку" по подкупу избирателей

Во время пресс-конференции в УНИАН, были представлены доказательства существования "сетки".

Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 217 в Киеве Марьяна Безуглая заявляет о выявленной незаконной «сетке» по подкупу избирателей в ее округе.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы собрали пресс-конференцию, чтобы донести до общества вопиющую ситуацию, которая сложилась в 217-м избирательном округе из-за деятельности кандидата в Верховную Раду Людмилы Костенко от партии «Европейская солидарность». Наша цель – остановить массовый подкуп избирателей», - сказала Безуглая.

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Она напомнила, что на прошлой неделе в интернете начали распространяться материалы относительно так называемой «сетки Костенко». «Дальше мы получили неопровержимые доказательства существования этой «сетки». Речь идет о миллионах гривен, которые годами тратились на «черные» методы ведения кампании», - отметила кандидат.

По словам Безуглой, накануне были опубликованы «базы данных». «По нашему мнению, источником являются сами же члены команды Костенко», - сказала она.

На пресс-конференции было продемонстрировано эти «огромные базы данных жителей Оболони, где четко прописано, кто отвечает за дом, где указаны фамилии и номера телефонов, адреса людей, которые якобы считаются сторонниками». «Сетка» живет и работает», - подчеркнула кандидат в депутаты и отметила, что на это должны обратить внимание правоохранительные органы.

Также на пресс-конференции были продемонстрированы записи телефонных разговоров с несколькими людьми из этой базы данных. По словам Безуглой, в этих списках - сотни жителей Оболони.

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В «сетке», отметила Безуглая, присутствует определенная иерархия, есть «старшие групп». «Такие лица несут ответственность, в соответствии с нашим анализом, за связь с группами условных волонтеров, мобилизацию своих подопечных на различные мероприятия, например, встреча с мэром, который недавно приезжал агитировать в рабочее время. Распределение вознаграждений, отчетность перед источниками финансирования», - сказала она.

Как заявила Безуглая, «такие «сетки» отрабатывали на выборах Киевсовета, они работали на выборах президента». «Эти «сетки» задействованы и сейчас. Фактически, это одни и те же люди. Между ними распределены сферы влияния: дома, подъезды, детские площадки... Наш анализ показал, что методички не изменились. Потому что речь идет об одной и той же политсиле - «Блок Петра Порошенко», которая просто сменила вывеску - «Европейская солидарность», - сказала кандидат в депутаты.

В свою очередь, управляющий партнер Mitrax attorneys at law, адвокат Кирилл Фесик в очередной раз обратил внимание правоохранительных органов и общества на то, что в Киеве фактически действует «хорошо организованная преступная группировка, созданная с целью влияния и, фактически, искажения результатов выборов».

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«Мы считаем, что данная группа работает в Киеве уже много лет. Она имеет четкую иерархию и отработанную технологию», - заявил он.

По словам адвоката, на сегодняшний день по обращениям в правоохранительные органы проводятся следственные действия. «Расследовать данные преступления крайне трудно. Но мы хотим приложить все усилия для того, чтобы установить этих лиц. На сегодняшний день вызываются они уже на допрос. К сожалению, организаторы данных групп - их найти крайне трудно», - сказал Фесик.

Кроме того, по его словам, для реализации таких схем, о которых идет речь, необходимо значительное количество наличных средств, которые «не проходят через избирательные фонды, за которые никто не отчитывается».

Как сообщал УНИАН, нардеп Игорь Мосийчук заявил, что снимается с выборов и что его пытались подкупить люди Игоря Кононенко.