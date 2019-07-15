В полиции открыли дело из-за подкупа избирателей в пользу нардепа Кононенко (документ)

Игорь Кононенко баллотируется в Верховную Раду на 94 избирательном округе, в который входят Васильковский и Обуховский районы Киевской области.

В полиции зарегистрировали дело из-за подкупа избирателей на 94 избирательном округе в пользу кандидата Игоря Кононенко, депутата ВР 8-го созыва и близкого соратника экс-президента Петра Порошенко. Игорь Кононенко баллотируется в Раду по 94 мажоритарному округу, в который входят Васильковский и Обуховский районы Киевской области.

Об этом сообщил известный журналист Александр Дубинский в своем Facebook, который также баллотируется в народные депутаты на этом округе в качестве мажоритарщика от партии "Слуга народа".

Он сообщил, что сегодня граждане с Васильковского района написали заявление в Нацполицию по факту того, что им последнюю неделю предлагали по две тысячи гривень за голосование на парламентских выборах за кандидата-самовыдвиженца Игоря Кононенко. Эту информацию подтверждает и соответствующий документ, который появился в распоряжении УНИАН.

Дубинский также утверждает, что средства гражданам предлагали те же кураторы, которые "вели" знаменитую "сетку Порошенко" на президентских выборах. Он напомнил, что куратором этой сетки в Киевской области является нынешний замгубернатора области по фамилии Шкуро.

Напомним, что о решении Игоря Кононенко баллотироваться по мажоритарке на 94-м округе СМИ писали еще в прошлом году.

При этом в конце мая он формально покинул партию Блок Петра Порошенко «Солидарность», чтобы идти на выборы как самовыдвиженец и не ассоциироваться с бывшим президентом.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях" опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Порошенко Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике.

Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела Крючкова. 15 апреля детективы НАБУ задержали подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн Крючкова в аэропорту "Борисполь". Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года. 17 апреля суд избрал Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей 45 дней с альтернативой внесения залога в 7 млн грн.

19 апреля Крючков внес залог и вышел из СИЗО. По данным НАБУ, в течение 2015-2016 годов ЧАО "ХК "Энергосеть" заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО "Запорожьеоблэнерго" поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП "Энергорынок" и ОАО "Запорожьеоблэнерго", а ЧАО "ХК "Энергосеть". Расследование дела длится с декабря 2015 года.