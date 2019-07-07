ЦИК отменила регистрацию 11 кандидатов в нардепы

Комиссия рассмотрела заявления кандидатов об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата Центризбиркома.

Читайте такжеПартия "Слуга народа" вычеркнула из избирательного списка 7 кандидатов

«Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины, Комиссия отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты Украины. А именно: в порядке самовыдвижения – Ретивова И.А. – в ОВО № 50, Бабенко М.М. – в ОИО № 90, Глиняного Л.П. – в ОИО № 92, Бойко А.В. – в ОИО № 97, Костяка М.М. – в ОВО № 183; выдвинутых Политической партией «Оппозиционная платформа – За життя» – Подостройца К.А. – в ОВО № 135, Бальжик М.М. – в ОИО № 136, Граждана В.В. – в ОИО № 141, Шкаривского В.М. – в ОИО № 143; выдвинутых политической партией «Оппозиционный блок» – Тулюлюка А.В. – в ОИО № 204, Левкивского Н.П. – в ОВО № 207», – говорится в сообщении.

При этом Комиссия внесла изменения в свое постановление о форму, цвет и тексты избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах, исключив из соответствующих приложений сведения об указанных кандидатов.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия уполномочила Государственное предприятие специальной связи осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины соответствующим окружным избирательным комиссиям.