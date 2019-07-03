В ГПУ заявили, что передали ЦИК доказательства непроживания Клюева в Украине

В документах подтверждается факт постоянного проживания Клюева в период 2014-2019 годов на территории России.

В Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры заявляют, что предоставили Центральной избирательной комиссии дополнительные доказательства непроживания экс-депутата от Партии регионов, главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева в Украине в течение последних пяти лет.

Об этом сообщается на странице Управления спецрасследований ГПУ в Facebook.

Читайте такжеЦИК могла не регистрировать Шария и Клюева на выборах в Раду - Верховный суд

Как отмечается, 21 июня в ответ на запрос члена ЦИК от 20 июня о предоставлении сведений о пребывании Клюева на территории Украины или за ее пределами, в связи с предоставленной в ЦИК информацией о якобы постоянном проживанием Клюева в Донецке, Управлением в ЦИК было направлена «обоснованная информация об уголовных производствах по подозрению Клюева в совершении ряда экономических преступлений и преступлений, связанных с незаконным препятствованием проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций во время Революции Достоинства».

«При этом, с учетом требований ст. 222 УПК Украины ЦИК проинформирована о ходе розыска подозреваемого и имеющихся и достаточных доказательствах постоянного проживания Клюева в период 2014-2019 годов на территории Российской Федерации, а также отсутствии данных о таком проживании на территории Украины», - сказано в сообщении.

В то же время, отмечают в Управлении, «вопреки объективным данным следствия, 2 июля ЦИК принято решение о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты Украины.

«В связи с этим, 3 июля Управлением специальных расследований в ЦИК направлена дополнительная расширенная информация по указанным вопросам и предоставлены копии отдельных процессуальных документов, которыми подтверждается факт постоянного проживания Клюева в период 2014-2019 годов на территории Российской Федерации, а также отсутствие сведений о таком проживании на территории Украины», - говорится в сообщении.

Также в Управлении выразили готовность предоставить при необходимости разъяснения или любую другую информацию досудебного расследования, которое потребует ЦИК.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины начала проверку относительно проживания в течение последних пяти лет на территории государства Андрея Клюева, а также видеоблоггера Анатолия Шария и экс-секретаря СНБО, бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина.