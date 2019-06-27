Кононенко без шансов проигрывает выборы кандидату от "Слуги народа" - опрос

По данным опроса, победителем на 94-м избирательном округе (Киевская область) стал бы журналист Александр Дубинский. За него готовы проголосовать 34,7% избирателей.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то победителем на 94-м избирательном округе (Киевская область) стал бы выдвиженец партии «Слуга народа» журналист Александр Дубинский.

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За него готовы проголосовать 34,7% избирателей. Его соперники, кандидат от «Батькивщины» Лариса Ильинко, а также ближайший соратник бывшего президента Порошенко Игорь Кононенко набирают менее 7%.

Другие кандидаты еще более значительно отстают от лидера. Таковы данные опроса, проведенного социологической компанией «Актив групп», результаты которого есть в распоряжении редакции.

При этом, по данным социологов, 67% жителей округа собираются точно прийти на выборы, еще 20% заявили, что они скорее всего примут участие в голосовании.

Социологами было опрошено 1200 человек, погрешность опроса - 1,5%.

Напомним, что о решении Игоря Кононенко баллотироваться по мажоритарке на 94-м округе СМИ писали еще в прошлом году. При этом в конце мая он формально покинул партию Блок Петра Порошенко «Солидарность», чтобы идти на выборы как самовыдвиженец и не ассоциироваться с бывшим президентом.