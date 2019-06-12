Политолог спрогнозировал, кто станет главным триумфатором выборов в ВР

"Слуга народа" сохранит за собой лидерство в этой избирательной гонке и победит на парламентских выборах, считает эксперт.

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что партия президента Владимира Зеленского Слуга народа победит в досрочных выборах в Верховную Раду 2019.

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Рост рейтингов Слуги народа происходил за счет других политсил, Зеленский отобрал часть голосов у ВО Батькивщина нардепа Юлии Тимошенко и у Гражданской позиции экс-министра обороны Анатолия Гриценко, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, скорее всего, в будущем рейтинг партии украинского лидера будет колебаться, поскольку в борьбу за места в Раде включаются разные политсилы.

"…часть симпатиков Зеленского будет не в восторге от списка партии «Слуга народа». Отдельные лица могут вызывать недовольство и критику, ведь в партийном списке фигурируют очень разные люди — от либерального крыла и до людей, которые критично настроены к евроинтеграции Украины…", — заявил Фесенко.

Эксперт полагает, что тенденция активного роста рейтинга Слуги народа едва ли сохранится.

"Скорее, рейтинги этой политсилы либо закрепятся, либо незначительно снизятся. Однако, в любом случае, Слуга народа сохранит за собой лидерство в этой избирательной гонке и победит на парламентских выборах...", — спрогнозировал он.

Напомним, 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.