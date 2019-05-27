Досрочные выборы в ВР не предусматривают дополнительных расходов из бюджета – советник Зеленского

Эти расходы уже заложены в бюджет.

Проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины не предусматривает дополнительных расходов из государственного бюджета, поскольку эти расходы уже заложены в бюджет.

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Такое мнение высказал советник президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире радио «НВ».

Он напомнил, что деньги на проведение парламентских выборов уже были заложены в бюджет текущего года.

«От того, что выборы досрочные, их стоимость не увеличивается. Средства были предусмотрены в бюджете и должны быть направлены на финансирование выборов», - сказал Данилюк.

Ранее почетный президент Киевской школы экономики, член Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов высказал мнение, что роспуск Рады обойдётся налогоплательщикам в 300-400 млн долл., так как теперь Украине придется одалживать деньги под более высокие проценты.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку. Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку.

23 мая указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд 23 мая заявил о готовности возобновить переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов и формирования нового правительства.