Досрочные выборы в ВР не предусматривают дополнительных расходов из бюджета – советник Зеленского
Проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины не предусматривает дополнительных расходов из государственного бюджета, поскольку эти расходы уже заложены в бюджет.
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Такое мнение высказал советник президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире радио «НВ».
Он напомнил, что деньги на проведение парламентских выборов уже были заложены в бюджет текущего года.
«От того, что выборы досрочные, их стоимость не увеличивается. Средства были предусмотрены в бюджете и должны быть направлены на финансирование выборов», - сказал Данилюк.
Ранее почетный президент Киевской школы экономики, член Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов высказал мнение, что роспуск Рады обойдётся налогоплательщикам в 300-400 млн долл., так как теперь Украине придется одалживать деньги под более высокие проценты.
Как сообщал УНИАН, 20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку. Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку.
23 мая указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.
Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд 23 мая заявил о готовности возобновить переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов и формирования нового правительства.