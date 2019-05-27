Сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР будет продолжено – Данилюк

Данилюк подчеркнул, что МВФ ожидает возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение в законодательное поле.

Сотрудничество с МВФ, с Мировым банком и с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) будет продолжено.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил экс-министр экономики и вероятный будущий секретарь СНБО Александр Данилюк.

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Он отметил, что в сотрудничестве есть потребность, ведь много изменений, которые были начаты, не были реализованы.

«Экономика уже растет столько-то кварталов подряд, но мы понимаем, что ситуация еще нестабильная. Любые серьезные изменения на внешних рынках скажутся моментально. Это первое. Второе, даже если положительный цикл будет продолжаться, то все равно рост с тремя процентами – это не рост. И поэтому важны серьезные изменения, которые дадут толчок, которые сделают нас более конкурентоспособными. Это ответственность власти перед гражданами – ответственная политика», – отметил Данилюк.

Он считает, что Украину должны поддержать, потому что у страны есть финансовая необходимость. «Например, только деньги на инфраструктуру, мы говорим о миллиардах долларов, десятках миллиардах ... Вот почему мы говорим о модернизации инфраструктуры. И поэтому нам нужна финансовая помощь. Но надо изначально понимать, чего мы хотим и получать финансовую поддержку от того, где мы сами не можем справиться. Это важно. Поэтому сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация с Мировым банком, и с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). Это наши партнеры, они всегда нас будут поддерживать, если мы будем настроены на изменения», – пояснил он.

Также Данилюк подчеркнул, что МВФ ожидает возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение в законодательное поле. «Если ВР не будет принимать меры, то от этого будут страдать все. Поэтому это непростой процесс. И здесь надо нам находить общее решение с парламентом и с правительством, чтобы в этой какой-то политической катавасии мы все же придерживались своих обязательств, потому что это вопрос доверия», – добавил экс-министр.