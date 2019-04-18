Спикер штаба Порошенко о «звонках президента»: мне тоже звонили

Представитель штаба не смог сказать, откуда у команды Порошенко взялась база телефонных номеров.

Спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев рассказал, что тоже получил телефонный звонок с записью обращения нынешнего президента к избирателям.

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"Мне тоже был звонок. Я сначала подумал, что настоящий звонит. Потом оказалось, что телефон-автомат", - цитирует его слова LIGA.net.

Медведев, при этом, заявил, что не осведомлен о технической стороне подобных звонков. В частности – он не знает, откуда у штаба Порошенко база телефонных номеров.

Представитель штаба надеется, что подобные звонки и завтрашние дебаты позволят неопределившимся сделать свой выбор в пользу действующего президента.

Напомним, сегодня украинцы начали сообщать в соцсетях, что получают телефонные звонки, в которых им проигрывается запись обращения Петра Порошенко. Президент Украины просит прийти на выборы 21 апреля и поддержать его курс. В штабе Порошенко подтвердили, что используют «звонок президента» избирателям.