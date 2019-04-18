Atlantic Council: Дебаты вряд ли помогут Порошенко на выборах

Такие встречи кандидатов редко влияют на результат выборов.

Избиратели знали, что первый тур голосования за следующего президента Украины был "халявой". Но 21 апреля они будут более серьезно относиться к своему голосу. Общество понимало, что ни один из кандидатов не может набрать 50% голосов, чтобы победить в первом туре. Поэтому избиратели могли голосовать так, чтобы послать политический сигнал истеблишментау.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет директор Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд, добавляя, что сигнал был о разочаровании и злости, направленных против действующего президента Петра Порошенко. Последний получил лишь 16% голосов, но этого хватило, чтобы выйти во второй тур. Комедийный актер Владимир Зеленский набрал 30% голосов, немного превзойдя ожидания. Но теперь речь идет об окончательном выборе следующего президента. Поэтому украинцы могут действовать более осторожно.

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Если допустить, что избиратели Порошенко и Зеленского не изменят свою точку зрения, есть еще 54% электората, который можно склонять на свою сторону. Зеленскому нужно лишь 37% из них, чтобы победить. А действующему президенту Украины придется как-то завоевать чуть ли не две трети. Если допустить, что сторонники пророссийских кандидатов Юрия Бойко и Александра Вилкула отойдут Зеленскому из-за вопроса языка, это придаст ему 16% голосов. Украиноязычная часть доступного электората - это еще 38%. И именно их Порошенко нужно как-то склонить на свою сторону. Это задание особенно сложное, потому что никто из тех, к кому лояльна эта часть избирателей, не поддержал его кандидатуру.

Однако, избиратели будут думать и голосовать согласно своих личных интересов и ценностей. К примеру, селянин в Ивано-Франковской области, который голосовал за Юлию Тимошенко в первом туре, во втором может поддержать Порошенко. Такое уже случалось. К примеру, значительная часть тех, кто в 2012 году на парламентских выборах голосовал за партию Тимошенко, перешла в лагерь Порошенко в 2014-ом. Эта категория избирателей распылена между различными проукраинскими кандидатами. И она вряд ли будет голосовать за кого-то, кого считает пророссийским. Поэтому какая-то часть избирателей Тимошенко поддержит Порошенко во втором туре. Вопрос лишь в том, насколько большой будет эта часть.

Избиратели хотят перемен. Это хорошо для Зеленского и плохо для Порошенко. Украинский электорат в подавленном состоянии уже несколько лет. Так же, как американские избиратели проголосовали за Дональна Трампа в 2016 году, считая его "кандидатом перемен", такая же динамика может сработать и в случае с Зеленским.

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Во времена изобилия общественность подбирает политических лидеров с большим резюме и многими достижениями. Но во времена изменений общество просто хочет видеть новые лица. Вдобавок те, кто не определился, обычно склоняются к новичкам. И это, опять же, хорошо для Зеленского. Соответственно для Порошенко, если он не сделает что-то чрезвычайно быстро, ничего не изменится в день выборов. А пойти на резкие изменения ему будет трудно из-за президентского протокола. Украинские бюрократы будут работать изо всех сил, чтобы не позволить президенту сделать какой-то резкий поворот. Президенты приходят и уходят, а бюрократы заботятся о своем выживании, строго придерживаясь протокола и традиций.

Все выше сказанное означает, что разрыв между кандидатами будет не очень большой. Автор признает, что опросы говорят о большом отрыве Зеленского. Но стоит помнить, что часть социологических исследований в Украине используется для влияния на общественное мнение, а не для социологии. Более того, история свидетельствует, что в Украине вторые туры традиционно заканчиваются небольшим разрывом между кандидатами. Например сталинист Петр Симоненко набрал 38% голосов в первом туре на выборах 1999 года, обойдя Леонида Кучму. Вдобавок многие из тех, кто яро критиковал Порошенко, теперь переключились на Зеленского. И это тоже может сократить его рейтинг. Однако, главный тезис в том, что реальная разница между кандидатами будет значительно меньше, чем говорят опросы.

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Дебаты - не панацея для Порошенко. Призывы их провести появились сразу же после первого тура. В частности, в лагере действующего президента активно призывали оппонента прийти на дебаты. Зеленский согласился и выдвинул свои требования. Поэтому дебаты могут состояться 19 апреля. Однако, такие политические дискуссии обычно больше касаются ожиданий. А у Порошенко, видимо, ждут, что он сможет победить Зеленского, объясняя это тем, что президент знает детали всех проблем, а его соперник - нет. Но не стоит недооценивать Зеленского.

Он профессиональный актер и комик, который зарабатывает на жизнь тем, что заставляет людей смеяться. Воспользовавшись остроумием, если он сможет хоть раз "уколоть" Порошенко во время дебатов, дальнейший шум сделает Зеленского победителем. Это одна из худших ситуаций для Порошенко. Ведь стандарты для победы в дебатах настолько высоки, что их почти невозможно достичь.

В конце концов, дебаты иногда влияют на напряженные избирательные гонки с небольшим отрывом между кандидатами. Но в Украине они почти никогда не меняли общественное мнение. Вдобавок, поскольку они состоятся всего за 36 часов до открытия участков, польза для Порошенко от них будет мизерной.