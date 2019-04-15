Suddeutsche Zeitung: На выборах в Украине Меркель боится за Минские соглашения

Немецкий канцлер сделала вынужденный жест в пользу действующего украинского президента только из-за неизвестности для Минского процесса.

Когда канцлер Германии Ангела Меркель посетила Киев в ноябре, ее спросили, кто, по ее мнению, дольше будет занимать свою должность: она или украинский президент Петр Порошенко. Меркель тогда дала дипломатический ответ, сказав, что она не вмешивается в выборы в Украине. Однако, она все же это делает.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, напоминая о визите Петра Порошенко в Берлин перед вторым туром, в котором ему придется соревноваться с комедийным актером Владимиром Зеленским.

«Мы выстроили очень тесные отношения за последние годы», - сказала канцлер во время совместной пресс-конференции.

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Затем она перечислила достижения за это время: от соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС до безвизовых путешествий для украинцев. Меркель уточнила, что хоть в некоторых вопросах был реальный успех, «во многих других до сих пор предстоит много сделать». Издание отмечает, что Порошенко нужна любая помощь. Его оппонент – политический новичок, который четко обошел его во время первого тура выборов. Визит в Берлин помогает ему еще раз показать себя украинцам в роли опытного лидера и государственника. Он подчеркнул, что это уже его 16 встреча с Меркель. Никогда раньше диалог с Германией не был таким интенсивным. Порошенко благодарил немецкого канцлера за ее роль в защите украинского суверенитета и территориальной целостности в войне с Россией. По его словам, ее вклад "нельзя переоценить».

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Издание напоминает, что на фоне вторжения России в Украину Порошенко получил поддержку со стороны многих лидеров Запада. Хотя часто они были раздражены слишком медленными темпами борьбы с коррупцией. Даже Меркель вряд ли можно назвать большой поклонницей нынешнего президента. Однако, кажется, она переживает за судьбу Минских соглашений в случае победы Зеленского. Издание подчеркивает, что эти договоренности, хоть и почти не были выполнены, в значительной мере стали «Договоренностями Меркель».