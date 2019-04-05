"Будьте мужиком": Порошенко обратился к Зеленскому о дебатах (видео)

Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского прийти на дебаты.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко обратился к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому с призывом не ставить условий проведения дебатов.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

"Владимир Александрович, снова должен общаться с вами через объектив вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь, дебаты - это не страшно. Это нормальная политическая традиция. За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел им в глаза и не отводил взгляд. Не ищите причин и не ставьте условий, и никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду! ", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, на странице "ЗеКоманды" разместили видеоролик Зеленского, в котором он предлагает лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть арбитром на его дебатах с Порошенко.