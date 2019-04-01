Определился лидер президентской гонки на зарубежном избирательном округе
В заграничном избирательном округе на выборах президента продолжают лидировать действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
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Согласно данным обработанных 80,19% протоколов о результатах голосования в заграничном округе, за Порошенко проголосовали 37,55% избирателей, Зеленского поддержали 27,03%.
На третьем месте - лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, за которого проголосовали 9,89% избирателей.
На четвертом - самовыдвиженец Игорь Смешко - 6,39%.
Далее идут сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За життя» Юрий Бойко - 5,38%, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 4,15%; кандидат от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский - 4,05% и кандидат от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александр Вилкул - 2,10%.
Остальных кандидатов поддержали менее 1% избирателей.
В общем подсчитано 33 тыс. 550 голосов избирателей.
В заграничном округе был открыт 101 избирательный участок.