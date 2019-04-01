В заграничном избирательном округе на выборах президента лидируют Порошенко и Зеленский

Об этом свидетельствуют данные 62,37% протоколов о результатах голосования в заграничном округе.

В заграничном избирательном округе на выборах президента лидируют действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Читайте такжеЦИК обработала более 9% протоколов: лидирует Зеленский Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, ЦИК обработала 62,37% протоколов о результатах голосования в заграничном округе. За Порошенко проголосовали 6 тыс. 629 избирателей (36,89%). Зеленского поддержали 4 тыс. 882 избирателей (27,16%). Всего в заграничном округе 101 избирательный участок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter