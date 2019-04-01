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В заграничном избирательном округе на выборах президента лидируют Порошенко и Зеленский

03:24, 01 апреля 2019
Выборы 2019
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В заграничном избирательном округе на выборах президента лидируют действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

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Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, ЦИК обработала 62,37% протоколов о результатах голосования в заграничном округе.

За Порошенко проголосовали 6 тыс. 629 избирателей (36,89%).

Зеленского поддержали 4 тыс. 882 избирателей (27,16%).

Всего в заграничном округе 101 избирательный участок.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #выборы президента Украины 2019