В заграничном избирательном округе на выборах президента лидируют Порошенко и Зеленский
03:24, 01 апреля 2019Выборы 2019
97 0
Об этом свидетельствуют данные 62,37% протоколов о результатах голосования в заграничном округе.
ЦИК начала обработку первых электронных протоколов из-за границы
В заграничном избирательном округе на выборах президента лидируют действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Читайте такжеЦИК обработала более 9% протоколов: лидирует Зеленский
Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, ЦИК обработала 62,37% протоколов о результатах голосования в заграничном округе.
За Порошенко проголосовали 6 тыс. 629 избирателей (36,89%).
Зеленского поддержали 4 тыс. 882 избирателей (27,16%).
Всего в заграничном округе 101 избирательный участок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019