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В Харькове и Луцке в день выборов заметили скрытую агитацию Порошенко (фото)

11:21, 31 марта 2019
Выборы 2019
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В Луцке заметили агитационные борды Порошенко / Честно

Представители общественного движения «Честно» зафиксировали скрытую предвыборную агитацию кандидата Петра Порошенко в Луцке и в Харькове.

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Как сообщается на сайте организации, в этих городах замечены борды со стилистикой политической рекламы Петра Порошенко. Напоминается, что вся агитация в день тишины и день голосования запрещена законом.

Борд Порошенко в Харькове / Честно

Кроме того, представители «Честно» зафиксировали агитацию кандидатов в день выборов во Львове и в Николаевской области.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

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Теги: #Порошенко#выборы