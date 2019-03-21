В МВД рассказали, сколько правоохранителей привлекут к охране на выборах

С 22 марта правоохранители возьмут под охрану окружные избирательные комиссии.

Охрану на президентских выборах 31 марта будут обеспечивать 130 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Читайте такжеАмериканский генерал спрогнозировал действия РФ по срыву выборов в Украине

Об этом в комментарии "Прямому" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"С 20 марта все региональные оперативные штабы перешли на усиленный режим дежурства, а уже с 25 марта все подразделения Нацполиции и Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы также переходят на усиленный режим", - рассказал чиновник.

Также советник министра отметил, что с 22 марта правоохранители возьмут под охрану окружные избирательные комиссии, и не позднее, чем за три дня до голосования будут взяты под охрану все избирательные участки в Украине.

"Всего будет привлечено около 130 тысяч сотрудников Нацполиции и бойцов Нацгвардии", - резюмировал Шкиряк.