В ЦИК сообщили о беспрецедентном количестве наблюдателей на предстоящих выборах

На сегодня уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей.

На выборах президента Украины наблюдателями зарегистрировалось беспрецедентное количество украинских неправительственных организаций.

Об этом в эфире на Громадськом сообщила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

Она пояснила, что наблюдателями на выборах в Украине могут быть национальные неправительственные организации и иностранцы — от иностранных государств или международных организаций.

«В этом году беспрецедентное количество — 139 украинских неправительственных организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей. Мы были очень строги в проверке документов в Центризбиркоме: для нас ключевым критерием является действительный факт существования этой организации, и обязательно в уставе, как разновидность деятельности организации должно быть наблюдение за выборами», — рассказала Бернацкая.

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По ее словам, на сегодня уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей.

Кроме того, Бернацкая отметила, что ЦИК пока не знает, каковы результаты проверки правоохранителями заявления «Нацдружин» относительно возможности применения силы во время выборов.

5 марта представитель «Национальных дружин» Игорь Вдовин заявил, что наблюдатели организации готовы применить силу, если обнаружат фальсификации во время голосования.

31 декабря в Украине началась предвыборная кампания по выборам президента-2019. Голосование в первом туре выборов президента Украины состоится с 8:00 до 20:00 31 марта. Официальные результаты голосования украинцев должны обнародовать не позднее 10 апреля.