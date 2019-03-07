Луценко ответил Тимошенко на "Тупого и еще тупее" (фото)

Во время пресс-конференции генпрокурор показал слайд со старой американской комедии.

В презентации генерального прокурора Украины Юрия Луценко во время брифинга был показан кадр со старой американской комедии "Сбрось маму с поезда".

И не случайно – таким образом Луценко отомстил Юлии Тимошенко, которая также вспомнила голливудский фильм в контексте действующего президента и генпрокурора, передает ТСН.

Так, во время своей пресс-конференции Тимошенко сказала, что считает ситуацию вокруг якобы подкупа кандидата в президенты и его однофамильца – срежиссированной в избирательном штабе президента.

"Что касается всех этих событий с тем, что кто-то снимает Тимошенко Юрия Владимировича, кто его ставит туда... Это все напоминает одну известную американскую кинокомедию, в которой участвуют Порошенко и Луценко. Называется эта кинокомедия "Тупой и еще тупее". И мне очень жаль, что они на этом разыгрывают, по сути, какой-то сериал. И они думают, что этот сериал с Юрием Владимировичем Тимошенком прикроет весь тот крупный коррупционный скандал действующего президента, когда он... просто отмывал деньги обороны", - отметила Тимошенко.

Уже через несколько часов Луценко во время своей пресс-конференции отомстил оппонентке. Во время показа постера фильма "Сбрось маму с поезда" генпрокурор отметил: "Я тоже умею шутить".

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Как сообщал УНИАН, 6 марта генпрокурор Луценко заявил о задержании правоохранительными органами двух человек, которые пытались дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Тимошенко за отказ баллотироваться, и сам кандидат несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ.

По словам Луценко, злоумышленников задержали по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права).

В Партии защитников Украины подтвердили задержание своего председателя Тараса Костанчука за якобы предложение взятки в 5 млн грн Тимошенко за снятие его кандидатуры с выборов президента.

Сам Костанчук сообщил, что 4 марта вылетел в отпуск вместе с женой, а оттуда его "вызвал" Тимошенко и "уговаривал помочь ему "соскочить" с темы быть техническим кандидатом; сказал, что его запугивают, что он боится. И для того, чтобы "соскочить" с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог – 2,5 млн грн. И попросил у меня эти деньги, сказав, что его точно убьют, если он не даст эти деньги". По словам Костанчука, Тимошенко якобы попросил еще средств на развитие партии и вызвался после этого вступить в Партию защитников Украины.

Костанчук назвал это "абсолютно гнилой провокацией Администрации президента, выполненной господином Луценко".