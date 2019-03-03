Под Черновцами неизвестные порвали палатку агитаторов Тимошенко

Один из нападавших скрылся с места преступления и спрятался в магазине, заперевшись изнутри.

В Черновицкой области неизвестные злоумышленники сегодня утром совершили хулиганские действия в отношении агитаторов от партии «Батькивщина».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного отделения партии, злоумышленники в поселке Красноильск Сторожинецкого района угрожали агитатору, повредили агитационную палатку и скрылись с места преступления.

«Он успел убежать и спрятаться в магазине, заперевшись изнутри. Дальнейшие события агитатор фиксировал на видеокамеру своего телефона. Мужчины поломали крепления палатки, порвали ее, а остатки свернули и закинули себе в машину и уехали. Пострадавший агитатор и местные активисты ВО "Батькивщина" обратились к правоохранителям», - заявили в пресс-службе Черновицкой «Батькивщины».

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

«Четверо неизвестных подъехали на автомобиле иностранной регистрации к агитпалатке одного из кандидатов на пост президента, начали цепляться к агитатору и совершать хулиганские действия: повредив палатку, прицепили ее к машине и скрылись с места преступления в неизвестном направлении», - отметили в полиции.

Для розыска автомобиля злоумышленников в Сторожинецком и прилегающих районах введен план "Перехват", ориентированы группы реагирования патрульной полиции и наряды патрульно полиции.

По факту инцидента внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.296 УК (Хулиганство), санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.