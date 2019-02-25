"Народный фронт" требует расследовать факты вмешательства России в выборы в Украине

"Народный фронт" требует расследовать факты вмешательства в выборы в Украине со стороны России и граждан Украины, с ней связанных.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Нацполиция обнаружила, что Россия готовит фальсификацию выборов в Украине. Об этом также сообщает американская разведка. Соответствующая работа уже ведется врагом в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Народный фронт" требует создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов вмешательства в выборы со стороны России и граждан Украины с ней связанных. Эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ. Речь идет о телеканалах, которые называются украинскими, но неприкрыто работают на капитуляцию перед Россией", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Настойчиво призываем глав фракций поддержать проект постановления о ВСК и наконец предоставить своих кандидатов в состав группы. Не блокируйте процесс внесения постановления на рассмотрение Верховной Рады. Требуем скорейшего создания ВСК!", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также добавил, что одним из таких телеканалов против него и "Народного фронта" были поданы иски в суд.

"Телеканал NewsOne подал два иска против меня, партии "Народный фронт" и коллег из БПП. Оспаривает в суде то, что его назвали кремлевским пропагандистским телеканалом. NewsOne обливает грязью украинских военных, отрицает факты вооруженной агрессии против Украины и формирует в сознании зрителей "картинки" по методичкам государства-агрессора. Мы докажем в суде свою правоту", - сказал руководитель фракции.

Максим Бурбак напомнил также, что в прошлом году парламент принял постановление о введении санкций против кремлевских телеканалов в Украине.

"Здесь решение за Президентом, как главы СНБО", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".