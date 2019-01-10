Atlantic Council: Выборы в Украине должны перезагрузить реформы

Прежде всего, новая власть должна позаботиться о защите права собственности и о справедливости в стране.

31 марта Украина проведет первый тур президентских выборов. И это отличная возможность перезапустить украинские реформы.

Предвыборные дебаты должны сфокусироваться на наиболее важных проблемах страны, в частности на защите права на частную собственность, пишет эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

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Через пять лет после Революции достоинства и вторжения России ситуация в Украине остается неустойчивой. Верховенство закона установлено не было. Киевский суд недавно оскандалился, восстановив в должности бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова , несмотря на то, что его обвиняют в обворовывании страны на 70 миллионов долларов. Этот случай ярко иллюстрирует то, что стойкая дисфункция судебной системы в стране сохраняется. Так же реформа прокуратуры провалилась, а служб безопасности даже не начиналась.

Те же реформы, которые достигли успеха, были в основном экономическими. Инфляция и валюта стабилизировались. Энергетические субсидии были сокращены, а бюджет сейчас сбалансирован. Налог на зарплату Киев сократил на половину, что помогло сократить теневую экономику. Электронная система ProZorro расчистила хаос в государственных закупках. Корпоративное управление в нескольких государственных компаниях улучшилось. А децентрализация дала импульс новым инициативам на муниципальных уровнях.

Однако, экономический рост Украины до сих пор на уровне 3%. Хотя в случае относительно бедной страны с открытым доступом к богатой Европые оно должно было бы составлять по меньшей мере 7%.

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Макроэкономическая стабильность не оживляет экономический рост, если бизнес боится вымогательства или рейдерства. Настораживает и то, что состоятельные украинцы перечисляют свое богатство за границу, чтобы украинские чиновники не смогли до него добраться. Иностранцы видят, что заметные игроки в Украине не решаются ни во что инвестировать. Поэтому и иностранные инвесторы обходят страну сторой. Уровень инвестиций в Украине едва дотягивает до 20% от ВВП, хотя для существенного экономического роста этот показатель должен достигать не менее 30%.

Именно поэтому ключевым требованием на президентских выборах должно быть создание действительно независимых судов, которые бы защищали право собственности в Украине. После окончательного провала судебной реформы в 2017 году Киеву нужно включить иностранную оценку судей, чтобы коррумпированные кандидаты отсеялись. То же самое, по мнению Аслунда, нужно сделать с прокурорами.

Отдел экономических преступлений СБУ нужно закрыть. Вместо этого Министерство финансов должно создать службу финансовой полиции по примеру США. В американской службе FinCEN работает 350 офицеров всего, в то время как в СБУ 8 тысяч офицеров должны заниматься экономическими преступлениями. Но трудно вспомнить, чтобы они расследовали хоть что-то. Если президентская кампания не приведет к началу нового раунда судебной реформы, это будет провал.

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Украинцы часто жалуются на "олигархов". И это очень удобно, потому что так не приходится критиковать кого-то конкретно, а лишь систему в целом. Но ни одна успешная юридическая реформа не состоится без "чистых" лидеров. Поэтому критическим требованием должно было бы стать честность нового президента.

Украина также страдает от монополизации определенных рынков из-за запрета конкуренции "незаконными методами". Запад склонен призывать Украину исправить антимонопольное законодательство. Но, по мнению Аслунда, было бы лучше просто позволить конкуренцию в полной мере. Такой шаг был бы популярным, потому что он приведет к снижению цен. Украина уже приняла определенные законы для создания реального рынка природного газа и электроэнергии. Но сегодня обсуждение должно сосредоточиться на том, чтобы добиться воплощения этого рынка, а не просто искажения цены.

Другой традиционный способ обогащения для элит и политического финансирования - это запутанные схемы транзитных цен и закупок для 3,5 тысяч государственных компаний. Единственный возможный способ быстро закрыть этот сценарий - провести быструю приватизацию большинства государственных фирм через открытые аукционы. И начать стоит с меньших предприятий вместо крупных заводов, которые всегда труднее продать. Также Аслунд считает, что Украине время наконец легализовать продажу частных аграрных земель. Это даст большой толчок инвестициям в аграрный сектор.

Но многие вещи как раз и нельзя делать. Прежде всего, политики должны воздержаться от объявления дефолта и реструктуризации иностранного долга Украины. Киев должен выполнять свои долговые обязательства, чтобы его не отрезали от международных финансовых рынков.