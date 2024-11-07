Пока еще действующий президент США поздравил Трампа с победой.

Президент США Джо Байден впервые обратился к американской нации после поражения на выборах нового главы Белого дома. Он, в частности, отметил, что поздравил Дональда Трампа с победой и пообещал мирно передать власть.

"Как я всегда говорю, нельзя любить страну только тогда, когда побеждаешь. Нельзя любить ближнего только тогда, когда с ним соглашаешься", - сказал Байден.

По словам 46-го президента США, накануне он поговорил с вице-президентом Камалой Харрис, которая "провела замечательную кампанию":

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"Я чрезвычайно ценю ее характер - крепкий и закаленный. Она приложила все усилия к этой компании".

Байден также отметил, что американская система голосования чистая и прозрачная, ей можно доверять независимо от того, выиграешь ты или проиграешь. Он пообещал, что выполнит свой долг как президент и 20 января 2025 года мирно передаст власть в Соединенных Штатах.

Выборы президента США 2024 - последние новости

Кандидат Дональда Трампа на пост главы Пентагона Том Коттон отказался от места в его администрации. По данным CNN, политик собирается баллотироваться на пост главы фракции республиканцев в Сенате.

Коттон заявил команде Трампа, что станет главным защитником экс-президента, пока будет в Конгрессе.

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