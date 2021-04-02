По состоянию на 2 апреля средняя стоимость автогаза на АЗС страны составила 15,77 грн за литр.

Стоимость автогаза на АЗС в Украине с 26 марта по 2 апреля снизилась на 10-60 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что наибольшее снижение цены зафиксировано в сети Glusco — автогаз подешевел на 59 копеек за литр, до 14,95 грн.

Сети Marshal, «Укргаздобыча» и Motto опустили цены на 30 копеек за литр, до 15,00 грн, 15,19 грн и 15,66 грн соответственно.

На станциях «Олас», BVS и SUNOIL автогаз в среднем подешевел на 10-18 копеек за литр.

Так, например, на АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 40 копеек за литр и 50 копеек за литр, до 16,39 грн и 11,46 грн соответственно.

Таким образом, по состоянию на 2 апреля средняя стоимость автогаза на АЗС страны составила 15,77 грн за литр.

Что этому предшествовало

По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Украине были созданы региональные спецкомиссии, которые будут бороться с фальсификатом бензина, дизеля и сжиженного газа на АЗС.

Ранее в течение нескольких месяцев наблюдался рост цен на топливо на украинских из-за существенного увеличения стоимости нефти на мировых рынках.

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Автор: Игорь Орел