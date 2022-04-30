В МИД Украины призвали правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия судна.

Нидерландские портовики отказались разгружать судно с российским дизельным топливом в Амстердаме.

Об этом пишет NOS.

Судно "Sunny Liger" со вчерашнего вечера стоит на якоре примерно в сорока километрах от города Эймёйден.

Работники порта отказываются принимать нефтяной танкер. По данным издания, муниципалитет Амстердама поддерживает их протест.

По закону танкеру, который ходит под флагом Маршалловых островов, разрешено заходить в порт, но экипаж не делал никаких официальных запросов на стыковку.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия судна.

"Нефтяной танкер "Sunny Liger" с российской нефтью зашел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия этого судна. Нидерланды, поддержку которых очень ценит Украина, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем", - написал он в Twitter.

Напомним, что ранее портовые работники Швеции объявили блокаду для связанных с Россией судов.