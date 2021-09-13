На стоимость услуг такси в Киеве влияет загруженность трафика.

В Киеве на почти на треть выросли цены на услуги такси.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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По мнению экспертов, на стоимость услуг такси в Киеве влияет загруженность трафика.

"Стоимость топлива не столь возросла. И вообще бензин, дизель или газ — это только 20% цены проезда. Поэтому из-за роста стоимости литра на гривну или две, услуга такси не может подорожать на треть. Сейчас на цену проезда в основном влияют пробки", — объясняет владелец столичной службы такси Андрей Антонюк.

Как говорится в сюжете, у легальных перевозчиков таких резких скачков нет.

Больше всего цены растут для клиентов, которые пользуются приложениями, связывающими их со случайным водителем. У официальных служб ценовые скачки менее ярко выражены.

Самое дорогое такси в Украине:

По состоянию на 9 сентября 2021 года самое дорогое такси в Украине стоило от двух тысяч гривен за одну поездку.

Автор: Елена Коваленко