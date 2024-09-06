Тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци рекордно выросли в течение 21-22 лет, и до сих пор остаются для компании рентабельными. Поэтому желание руководства повысить их в очередной раз не является экономически обоснованным, и приведет к потерям экспортно-ориентированных отраслей украинской экономики. Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький, комментируя заявление УЗ о необходимости повышения тарифов.

"Украинская экономика, в частности ее экспортно-ориентированные отрасли, почувствовала значительное давление после серии повышений грузовых тарифов в 2021-2022 годах. Это привело к рекордному увеличению стоимости перевозок: тарифы на транспортировку угля, руды и известняка выросли на +140%, зерна - на +96%, металла - на +70%, а пустых вагонов из-под угля - на 158%. Сейчас мы нуждаемся в снижении затрат на логистику - это что может улучшить конкурентоспособность украинских экспортеров на мировом рынке", - отметил Беленький.

Он подчеркнул, что убыточность перевозки отдельных грузов ГМК, о которой часто говорит руководство - это откровенная манипуляция со стороны менеджмента, которая направлена на дальнейшее покрытие неэффективности монополиста за счет грузовладельцев.

Видео дня

"Каждый вид груза имеет для УЗ свою специфику. Мы отправляем груз от точки производства до порта или границы напрямую, и фактическая себестоимость перевозки наших грузов меньше, чем у большинства других отраслей. Таким образом унификация тарифов не соответствует здравому смыслу. Возьмем два груза, которые больше всего любит сравнивать менеджмент Укрзализныци - зерно и руду. Для перевозки руды по Украине и на экспорт используется где-то 25 железнодорожных станций и 3 тыс. км магистральных железнодорожных путей. Для перевозки зерна - 15 тыс. км железнодорожных путей (в 5 раз больше) и примерно 500 железнодорожных станций (в 20 раз больше!). Соответственно, и расходы на обслуживание инфраструктуры для этих грузов будут отличаться в разы", - пояснил эксперт.

Председатель ФМУ отметил: вся "убыточность" грузов появляется из-за постоянного и стремительного роста расходов УЗ, большинство из которых не имеют никакого отношения к перевозке того или иного груза, и отсутствия нормального управленческого учета.

"За 30 лет не проведено никаких мероприятий по реформированию УЗ, даже не создано нормальной вагонной компании. Поэтому убыточность вагонного бизнеса УЗ ложится на всех грузовладельцев, которые даже не пользуются вагонами компании. Все расходы руководство бросает в один котел (грузовые, пассажирские перевозки, содержание путей и вокзалов, грузовых дворов, ремонты пассажирских вагонов, содержание малодеятельных станций, избыточных вагонных и локомотивных депо, административные расходы и т.д.). А потом финансисты УЗ "размазывают" указанные расходы на все грузы", - пояснил Беленький.