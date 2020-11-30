До конца 2020 года запланированы ремонтные работы и дальнейшее увеличение пропускной способности припортовых станций «Береговая», «Измаил», «Жовтнева» и «Прибугская».

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) увеличила пропускную способность в направлении трех морских портов – Николаевский порт, порты «Южный» и «Черноморск».

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на директора департамента коммерческой работы УЗ Ивана Хорьякова.

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«В течение октября 2020 года мы провели ремонтные работы и открыли движение на станциях: «Жовтнева» (Николаев) - 3 пути; «Береговая» (Одесская обл.) - 2 пути и 2 стрелочных перевода и «Черноморск-порт» - 4 стрелочных перевода», - цитирует пресс-служба его слова.

Также Хорьяков сообщил, что до конца 2020 года запланированы ремонтные работы и дальнейшее увеличение пропускной способности припортовых станций «Береговая», «Измаил», «Жовтнева» и «Прибугская».

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Запланированные инвестиции

2 октября 2020 года "Укрзализныця" обновила вагоны СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка. Капитально-восстановительный ремонт (КВР) одного вагона обошелся "Укрзализныце" в 11,5 млн грн.

«Укрзализныця» в 2021 году планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн. Около 7 млрд грн будут направлены на обновление парка грузовых вагонов, 4,1 млрд грн – на локомотивное хозяйство, 9,4 млрд грн - на обновление железнодорожной инфраструктуры и 2 млрд грн - на пассажирские перевозки.

По словам главы «Укрзализныци» Владимира Жмака, в компании просрочен капитальный ремонт около 40% локомотивного состава и наблюдается плачевное состояние контактного провода.

Также в 2021 году «Укрзализныця» планирует начать процедуру закупки 50 новых двухсистемных электровозов.

Также компания планирует приобрести в следующем году за счет средств госбюджета 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 млрд грн.

20 ноября 2020 года «Укрзализныця» заявила о том, что планирует провести на собственных производственных мощностях капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов на сумму 450 млн грн.

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предложил выделить 5 млн грн на проектирование и восстановление железнодорожного пути европейского образца шириной 1435 мм от станции «Чоп» до станции «Ужгород».

«Укрзализныця» в 2021 году планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн, из которых около 9,4 млрд грн - на обновление железнодорожной инфраструктуры.

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Автор: Павел Степанец