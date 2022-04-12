Корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

Государственное бюро расследований (ГБР) не допустило выхода из Украины десяти кораблей РФ реальной стоимостью более 1 млрд грн.

Об этом сообщает ГБР.

"Следователи ГБР при содействии Морской охраны Госпогранслужбы предотвратили выхода с Украины восьми российских грузовых судов и двух танкеров, которые находились в акватории порта Одесской области на профилактических ремонтных работах", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

"Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны "прописки". Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины судна были оценены в 160 млн грн. По предварительным оценкам, эта сумма занижена как минимум в 5 раз", - говорится в сообщении.

В бюро сообщают, что 11 апреля корабли переданы на хранение в Администрации морских портов Украины, поданы документы с инициативой их национализации в Одесской областной военной администрации.

"10 изъятых кораблей страны-агрессора будут работать в пользу экономики государства и Вооруженных сил Украины", - резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Турция продолжит блокировать проход боевых судов в Черное море, пока идет война России против Украины. Страна собирается соблюдать Конвенцию Монтре.

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