Больше всего пострадало подразделение по производству оборудования для авиационной отрасли.

Британский производитель оборудования для авиации, судов и энергетики Rolls-Royce закончил 2020 год с убытками от основной деятельности до вычета налогов в размере £4 млрд.

Об этом говорится на сайте Rolls-Royce.

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Годовая выручка компании снизилась с £15,5 млрд до £11,8 млрд.

Как заявил глава Rolls-Royce, представляя годовую отчетность компании, «2020 год оказался беспрецедентным».

Больше всего пострадало подразделение по производству оборудования для авиационной отрасли.

Rolls-Royce получает от авиакомпаний выплаты за количество часов, которые налетают произведенные компанией двигатели. Поскольку в 2020 году из-за пандемии авиапассажирских перелетов было мало, поступления оказались крайне низкими. Компании пришлось пойти на сокращения 9 тыс. рабочих мест и привлечь дополнительное финансирование в объеме £5,3 млрд. В нынешнем году Rolls-Royce намерен продать активы на £2 млрд, чтобы покрыть часть долгов.

Акции компании, которые за год с начала пандемии потеряли 38%, на публикацию отчетности отреагировали положительно и в ходе утренних торгов на лондонской фондовой бирже показывали рост на 1%.

Rolls-Royce в Украине

В 2019 году Rolls-Royce установил рекорд продаж в Украине.

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Автор: Елена Коваленко