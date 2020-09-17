Необходимое финансирование для реализации проекта в объеме 2 млрд грн должно будет отражено в государственном бюджете следующего года.

В государственном бюджете на 2021 год необходимо заложить 2 млрд грн на строительство аэропорта в Днепре.

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

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«В Днепре стартовали работы по строительству современного аэропорта. Уже скоро увидите новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 километра, которая будет оснащена современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Необходимое финансирование для реализации проекта в объеме 2 млрд грн должно будет отражено в государственном бюджете следующего года», — сказано в сообщении.

В ОП добавили, что за средства частного инвестора параллельно начато строительство нового пассажирского и VIP-терминалов, а также объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства нового аэродромного комплекса.

Аэропорт "Днепропетровск" и обещанное строительство

Международный аэропорт "Днепропетровск" в 2019 году отметил свое 75-летие, степень износа конструктивного его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад. С новой ВПП длиной 3 200 м днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Boeing 777.

3 апреля 2020 года Верховная Рада Украины сохранила при пересмотре статей государственного бюджета на 2020 год 100 млн гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту г. Днепр.

15 сентября 2020 года был заключен договор на выполнение подготовительных работ для реализации проекта по строительству нового аэродромного комплекса в международном аэропорту “Днепропетровск”.

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Автор: УНИАН