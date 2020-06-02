В Киеве анонсировали запуск единого электронного билета для метро и железной дороги

С начала 2019 года в рамках внедрения системы е-билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев «Карточки киевлянина».

Министерство инфраструктуры анонсировало запуск единого электронного билета для метро и железной дороги в Киеве.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграмм-канале.

«Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро», - написал он.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 года в рамках внедрения системы е-билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев «Карточки киевлянина».

В феврале проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года.

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