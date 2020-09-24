В качестве ответчика по делу в иске значится представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Американская компания Tesla обратилась в суд в США с требованием отменить пошлины на импорт запчастей, произведенных в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмена пошлины

По информации издания, производитель электромобилей добивается признания пошлин незаконными и возмещении уже оплаченных тарифов. В качестве ответчика по делу в иске значится представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Предыдущий иск

В 2019 году Tesla обращалась к властям США с просьбой отменить 25% пошлины на мониторы, необходимые для электромобилей, но получила отказ.

Хронология событий

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.

18 августа 2020 года Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей мира с пятого на четвертое место.

По состоянию на 27 августа 2020 года состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска выросло в 3,7 раза с начала нынешнего года, достигнув рекордных 101 миллиарда долларов.

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Автор: УНИАН