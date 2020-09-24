Компания требует признать пошлины незаконными / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмена пошлины

По информации издания, производитель электромобилей добивается признания пошлин незаконными и возмещении уже оплаченных тарифов. В качестве ответчика по делу в иске значится представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Предыдущий иск

В 2019 году Tesla обращалась к властям США с просьбой отменить 25% пошлины на мониторы, необходимые для электромобилей, но получила отказ.

Хронология событий

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Автор: УНИАН