Строительство метро на Виноградарь перешло в активную фазу - Кличко

Представители "Киевметростроя" заверили мэра, что делают все возможное, чтобы в декабре 2021 года были открыты две новые станции метрополитена.

Строительство ветки столичного метро на жилой массив Виноградарь перешло в активную фазу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, каким образом проходит обновление инфраструктуры города в условиях карантина.

"На Борщаговском путепроводе уже закончили асфальтирование трех автомобильных полос и тротуара в направлении центра. Сейчас там еще продолжаются другие работы, а 1 сентября движение откроют. Начали ремонтные работы второй очереди путепровода - в направлении Окружной. И до сентября объект полностью сдадим в эксплуатацию. Параллельно заканчивают асфальтирование проспекта Любомира Гузаря. Его завершат до конца этой недели", - рассказал он.

Кроме того, по словам Кличко, продолжается и ремонт проспекта Степана Бандеры - там идет ремонт развязки на пересечении с проспектом Героев Сталинграда.

"Уже скоро мы откроем движение по обновленной улице Покровской - одной из старейших улиц города. Там мы асфальт заменили на прочную брусчатку и вернули улице исторический вид. Закончат вскоре и ремонт улицы Золотоворотской и многих других. Продолжается также строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода", - уточнил он.

Мэр отметил, что проинспектировал работы по строительству метро на Виноградарь. "Строительство метро на Виноградарь перешло в активную фазу. Вчера я там был, проверял, что происходит. Продолжается процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Также продолжается строительство вентиляционных шахт вдоль новых перегонов. А главное - строители начали последний этап подготовки тоннеле-проходческого механизированного комплекса. С его помощью за полгода должны проложить тоннели от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Работы по строительству новых станций и перегонов метро на Виноградарь продолжаются на всех площадках", - отметил Кличко.

По словам мэра, представители "Киевметростроя" заверили его, что делают все возможное, чтобы в декабре 2021 года две новые станции метро на Виноградарь были открыты.