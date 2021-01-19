Госпредприятие "Фининпро" исключило из перечня участников торгов все компании, обладающие значительным опытом и предоставившие более выгодные предложения.

Госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро"), входящей в состав Министерства инфраструктуры под руководством Владислава Криклия, исключило из перечня участников торгов по разработке документации для строительства аэропорта в Закарпатье все компании, обладающие значительным опытом и предоставили более выгодные предложения.

Об этом сообщают Украинские новости.

Сейчас, согласно данным системы Prozorro, среди участников тендера осталась компания "Лэнд Строй Проект Юа" (Киев), которая была зарегистрирована в октябре прошлого года с уставным капиталом 50 тысяч гривен.

Данный тендер Криклий организовал, пишет издание, на фоне стремительного сокращения пассажиропотока. Так, в 2020 году объемы перевозок в аэропорту "Борисполь" упали на 67%.

Впрочем, тендер предприятием Криклия проводится, и победитель должен будет предоставить проектную документацию до апреля 2021 года. Однако вызывает вопрос потенциальный победитель торгов, пишут Украинские новости: "Согласно Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями "Лэнд Строй Проект Юа" является ООО "Ленд Буд Юа" и ЧП "Парк новых технологий" (оба - Киев), а конечным бенефициаром - Акшин Салвер оглы Юсифов. Компания зарегистрирована в октябре 2020 года, ее уставный капитал составляет 50 тысяч гривень".

Ранее из перечня участников были по разным причинам исключены: ООО "Проектдормісттехнологія" с самым выгодным предложением на 3,597 миллиона гривень, ЧП "Мегапроект" (3,6 миллиона гривень), а также ООО "Грань" (4,24 миллиона гривен), Южный государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности (4,37 миллиона гривень), ООО "Строительная столица" (4,7 миллиона гривен) и компания Cem Balkan Mimarlik Muhendislik Musavirlik (Турция, 4,8 миллиона гривень).

Строительство аэропорта в Закарпатье до 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал в сентябре 2020 года.

Напомним, не так давно Владислав Криклий спровоцировал международный скандал, когда во время визита в Казахстан у него был обнаружен поддельный ПЦР-тест на коронавирус. Премьер-министру Денису Шмыгалю тогда пришлось извиняться перед своим казахстанским коллегой за выходку Криклия.

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Автор: УНИАН