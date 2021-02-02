2 февраля в столице наблюдается плотный трафик на многих улицах.

По состоянию на утро 2 февраля на ряде основных дорог Киева наблюдается плотный трафик.

Как свидетельствуют данные карт Google, сложная ситуация с движением сложилась на правом берегу столицы.

Пробки на мостах в Киеве

Утром 2 февраля ситуация с автомобильным трафиком на всех мостах критическая – преимущественно в сторону правого берега. Так, фактически "стоит", начиная с проспекта Шухевича до Московского моста, Северный мост. Дальше – до проспекта Бандеры – наблюдается "тянучка". Похожая ситуация на мосту "Метро" в сторону Набережного шоссе, в то же время большие пробки на мосту Патона в сторону проспекта Соборности.

А вот Дарницкий мост "стоит" в направлении Надднепрянского шоссе.

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Пробки на левом берегу Киева

Сложная ситуация на проспекте Шухевича, дорогу в районе улицы Оноре де Бальзака заблокировала авария. Такая же ситуация и на развилке в районе Днепровской Набережной и проспекте Павла Тычины. Из-за ДТП пострадало движение и на Русановской Набережной.

Движение затруднено на Дарницком шоссе, начиная от троллейбусной остановки Левый берег. Огромные пробки образовались вдоль Харьковского шоссе в сторону станции Бориспольская.

Дорога займет много времени и у водителей, которые движутся по проспекту Соборности в сторону моста Патона.

От плотного трафика и спровоцированной им аварии пострадал и проспект Бажана.

Пробки на правом берегу Киева

Через наплыв автомобилей с левого берега пострадали Набережное шоссе, Гаванский мост-улица Набережно-Рыбальская, проспект Степана Бандеры. Кроме того, движение по Днепровскому спуску перекрыто из-за дорожных работ.

Сложности в движении есть на проспекте Победы ближе к центру и бульваре Тараса Шевченко. Также наблюдаются пробки на бульваре Леси Украинки на участке ближе к центру.

Пробки наблюдаются по Воздухофлотскому проспекту, улице Вадима Гетьмана, улице Вячеслава Черновола и на въездах.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН