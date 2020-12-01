По словам министра, оформление разрешений начнется одновременно в следующих пунктах выдачи разрешений: Ковель, Львов, Борисполь, Коростень, Хмельницкий, Винница, Ужгород.

Республика Польша выделила Украине 2,5 тыс. дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки в текущем году, среди которых 1,5 тыс. универсальных и 1 тыс. транзитных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

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"Первые 2500 дополнительных польских разрешений из 5000 уже поступили в "Укртрансбезопасность". Как мы и обещали после переговоров с польскими коллегами. В ближайшее время их бронирование начнется на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua. "Укртрансбезопасность" введет разрешения в электронную систему, когда все бланки будут доставлены на пункты выдачи разрешений", - цитирует пресс-служба слова министра.

Криклий добавил, что оформление разрешений начнется одновременно в следующих пунктах выдачи разрешений: Ковель, Львов, Борисполь, Коростень, Хмельницкий, Винница, Ужгород.

Следующие 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений будут переданы польской стороной до 15 декабря этого года.

Отмечается, что срок действия квоты дополнительных разрешений - 31 января 2021 года.

Хронология событий

20 ноября 2020 года Криклий сообщил о том, что Польша выделит украинским автоперевозчикам 5 тыс. дополнительных разрешений на грузовые перевозки сроком действия до конца января 2021 года.

Ранее бизнес призвал Кабинет министров Украины активизировать диалог с правительством Польши об увеличении количества разрешений для украинских перевозчиков на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок в 2021 году как минимум на 40 тысяч – до 200 тыс. разрешений в 2021 году со 160 тыс. в 2020 году.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, квота польских разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок должна быть не менее 200 тыс. разрешений в год.

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Автор: Павел Степанец