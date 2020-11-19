Ведомство также поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей.

Министерство инфраструктуры в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности, городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них", - цитирует пресс-служба его слова.

Криклий подчеркнул, что в этом направлении министерство сейчас активно сотрудничает с международными финансовыми организациями, в частности, готовится к реализации второй фазы совместного проекта с Европейским инвестиционным банком "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт.

По его словам, ведомство также поддерживает продление действия освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз в Украину электромобилей.

Кроме этого, министерство присоединилось к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

"Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в ГСН (государственные строительные нормы – УНИАН) по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещать электрозарядные станции на всех дорогах общего пользования, в том числе и местных", - подытожил министр.

Перераспределение средств

18 ноября 2020 года Кабинет министров перераспределил 209,8 млн грн бюджетного кредита на реализацию инвестиционных проектов по развитию городского общественного транспорта в Украине.

Министерство инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк продолжают подготовку второй фазы проекта «Городской общественный транспорт Украины II» и предварительно определили 18 городов-участников проекта.

Соглашение с ЕИБ

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, финансовое соглашение с ЕИБ по внедрению проекта «Городской общественный транспорт Украины II» на сумму 200 млн евро планируется подписать в декабре.

Ориентировочная общая стоимость проекта составляет более 400 млн евро, на которые планируется приобрести более 280 единиц троллейбусов, 65 электробусов с зарядными станциями и без, 24 трамвая и около 10 трамвайных вагонов.

Ранее в ноябре Мининфраструктуры сообщило, что ЕИБ профинансирует обновление и расширение парка общественного транспорта в городах Украины, а также поможет развить сеть маршрутов и провести ремонтные работы в депо.

Уже подписаны первые договоры на приобретение современных низкопольных троллейбусов для Луцка (на сумму 4,3 млн евро), Харькова (10 млн евро) и Сум (4 млн евро).

В мае Европейский инвестиционный банк предоставил кредит в размере 10 млн евро на приобретение 49 новых троллейбусов для Харькова, а в сентябре предоставил кредит в размере 12 млн евро на закупку 10 новых низкопольных трамваев для Львова.

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Автор: Павел Степанец