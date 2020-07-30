Когда киевская власть обеспечит столицу парковкой

Анна Бредихина

Столичная власть объявила войну нарушителям правил парковки. Полиция увеличила штрафы, мэрия закупила новые эвакуаторы, которые за несколько минут позволяют оттащить легковушку на стоянку эвакуированных автомобилей, начали свою работу инспекторы по парковке.

Звучит бодро и даже как-то по-европейски. Но, по сути, вместо того, чтобы учесть потребности почти четырехмиллионного Киева и развивать необходимую инфраструктуру города, чиновники пытаются решить проблему преимущественно путем наказаний.

Легально и безопасно оставить свой автомобиль в центральных или густонаселенных спальных районах Киева давно стало хронической головной болью для более миллиона столичных водителей.

Вместо того, чтобы развивать необходимую инфраструктуру города, чиновники пытаются решить проблему путем наказаний

У пешеходов не менее критическая точка зрения на эту острую проблему: почти каждому не раз приходилось мысленно, а то и вслух «добрым» словом отзываться о владельцах припаркованных поперек тротуара автомобилей, которые, к тому же, часто перекрывают проход или въезд.

В народе таких горе-водил называют «лосями». Излюбленное наказание со стороны активистов для таких умников - наклеить на лобовое стекло стикер: «Осторожно! Лось на дороге».

Ряды дорожных сатириков в этом году пополнились и отечественной полицией, которая нанесла в ряде мест неположенной парковки разметку: «Место для любителей штрафов».

Действительно, часть особо наглых столичных водителей с высокой колокольни хотели плевать на дорожные правила и удобство окружающих. Но есть и другая категория – автомобилисты, которые и хотели бы припарковаться в положенном месте за установленную плату, но таких участков не существует в достаточном количестве.

За последние годы в Киеве не реализовано ни одного значимого инфраструктурного проекта по строительству паркингов в центре города и местах плотной застройки.

Не стоит забывать, что помимо естественного прироста количества авто в столице за последние несколько лет машин в Киеве стало больше также за счет почти миллиона приехавших из Донбасса граждан, которые лишились своих домов из-за войны.

Но столичная власть не хочет решать проблему в корне, выделять земли и привлекать инвестиции на строительство цивилизованных парковок. Киевская мэрия пошла простым путем: увеличить штрафы за неправильную парку и установить всевозможные заграждения.

Меж тем, организованный властью платный паркинг порой вводит в замешательство автомобилистов, поскольку преимущественно современная парковка в Киеве - это прямоугольники нарисованные синей краской на асфальте. При этом, любой водитель легко укажет на отсутствие логики и последовательности в подходах к такой разметке.

То есть, капитальных вложений в паркоместа власть не делала, но плата за их использование обязательна. При этом чиновники особо подчеркивают то обстоятельство, что припарковаться в Киеве сегодня стоит в разы дешевле, чем во многих европейских городах. Мол, надо со временем поднимать цены до «европейских стандартов».

Робкие попытки создания дополнительных паркомест путем ремонта и расширения дорог и оптимизации части тротуара, безусловно, есть. Но почему-то активно появляются только возле госучреждений, на которых почивают авто с персональными водителями чиновников и бизнесменов.

А когда места будут и для обычных граждан?

В то же время, все громче и чаще звучат заявления о необходимости введения ограничений въезда автомобилей в центральную часть города, установление платы за это. Здесь нужно понимать, что все органы власти, как местного самоуправления, так и государства, сосредоточены в центре Киева, и об их переносе в места не такой плотности движения речь не идет.

Соответственно, направляющийся на работу в госорган по спецпропуску чиновник наверняка будет освобожден от оплаты и получит гарантированное паркоместо под шлагбаумом.

А вот предприниматель средней руки, который приехал, например, в налоговую сдать очередную бумажку, скорее всего, вынужден будет заплатить.

Безусловно, нужно жестко наказывать автомобилистов, которые паркуются и ездят, как парнокопытные животные. Но маскировать бездействие чиновников за механизмами ограничения пользования личным авто в такой примитивной форме нельзя.

Киев, как столица молодой европейской страны с многомиллиардным бюджетом, должен подойти к проблеме парковок комплексно. В первую очередь, необходимы масштабные проекты, которые предусматривают строительство перехватывающих паркингов на въезде в столицу, а также на подъездах к центральной части города.

Капитальных вложений в паркоместа власть не делала, но плата за их использование обязательна

Городские власти точно знают, что и в центре столицы, несмотря на плотность застройки, есть заброшенные территории, которые можно использовать под строительство паркингов. Чего стоит только участок возле отеля «Днипро» на Крещатике, который долгие годы огражден строительным забором, за которым ничего не происходит.

Министерству внутренних дел совместно с органами строительного контроля стоит, наконец, проявить активность в борьбе с хаотичной застройкой, под которую не выделяются необходимые площади паркингов. Потому, что это и приводит к ставшим традиционными транспортным коллапсам в Киеве.

Конечно, можно помечтать о том, чтобы граждане все дружно отказались от личных авто и пересели на велосипеды. Но, во-первых, это также потребует создания специальной инфраструктуры. Во-вторых, нужно честно себе сказать, что большая часть работающих киевлян, в ближайшее десятилетие не будет к этому готова.

Для городской власти накануне выборов начать развязывать проблему с парковками в Киеве - критически важный шаг. Иначе, люди начнут задаваться вопросом: а кто же все-таки здесь «лось»?

Анна Бредихина

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